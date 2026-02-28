Cogoleto, chiusa la Sp 78 di Lerca per un masso pericolante

Posted on

Sono stati registrati 523 nuovi positivi al COVID a fronte di 736 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.818 test antigienici rapidi. I dati si riferiscono alle rilevazioni di ieri Il numero maggiore di casi è stato registrato a Genova: 285m quindi 103 a La Spezia e Savona e 31 a Imperia. Un solo decesso. […]