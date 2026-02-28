Cogoleto, chiusa la Sp 78 di Lerca per un masso pericolante

A causa di un masso pericolante la SP 78 di Lerca nel Comune di Cogoleto resterà chiusa nei prossimi giorni, almeno fino a lunedì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Città Metropolitana per i rilievi tecnici.
Articoli correlati
Coronavirus, dati in calo in Liguria: 523 nuovi positivi
Sono stati registrati 523 nuovi positivi al COVID a fronte di 736 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.818 test antigienici rapidi. I dati si riferiscono alle rilevazioni di ieri Il numero maggiore di casi è stato registrato a Genova: 285m quindi 103 a La Spezia e Savona e 31 a Imperia. Un solo decesso. […]
Genova, Polizia locale, 12 arresti in dieci giorni per spaccio di sostanze stupefacenti e furti
Prosegue l’attività di contrasto alla criminalità diffusa da parte degli agenti della Polizia locale genovese che, negli ultimi dieci giorni, ha effettuato 12 arresti per reati di spaccio di stupefacenti e per furti compiuti nei negozi cittadini. Il 15 maggio un italiano è stato arrestato in centro storico per rapina e per resistenza a pubblico […]
Sestri Levante, auto contro moto: 25enne in gravi condizioni al San Martino
E’ stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Martino di Genova, un ragazzo di 25 anni vittima di uno scontro moto-auto avvenuto la scorsa notte a Sestri Levante per cause da accertare. Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è stato ricoverato in rianimazione. Posti sotto sequestro i due mezzi coinvolti. […]