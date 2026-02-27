Albenga, l’Amministrazione comunale potrebbero introdurre la “definizione agevolata”

Albenga Attualità

L’Amministrazione comunale di Albenga avvia un’analisi approfondita sulla possibilità di introdurre la cosiddetta “definizione agevolata” delle entrate tributarie, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La misura rappresenta uno strumento pensato per consentire ai cittadini di regolarizzare eventuali posizioni debitorie con il Comune, versando l’imposta originaria dovuta per intero, mentre interessi e sanzioni potrebbero essere ridotti.

La normativa attribuisce, infatti, agli Enti territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente strumenti di regolarizzazione per i debiti di difficile esigibilità, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi costituzionali in materia tributaria.

In pratica, si tratta di un’opportunità sia per i cittadini in difficoltà, sia per l’Ente, che potrebbe recuperare risorse utili per la collettività.

“In un periodo storico segnato dall’aumento dei prezzi e dal caro vita, anche conseguenza delle difficoltà generate dalla pandemia, molti cittadini possono essersi trovati oggettivamente in difficoltà nel pagamento dei tributi – spiega la vicesindaco Silvia Pelosi –. Valutare questa opportunità significa offrire loro la possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione senza penalizzazioni eccessive, permettendo al contempo al Comune di incassare risorse che possono essere reinvestite a beneficio di tutti.”

“Per le imposte di scopo come la TARI, qualora il gettito derivante dalla definizione agevolata risultasse significativo, non si esclude la possibilità di adottare riduzioni che possano avvantaggiare l’intera cittadinanza. Ringrazio il dirigente Salvatico e tutto l’ufficio per la collaborazione dimostrata e per il continuo lavoro svolto in sinergia con l’Amministrazione comunale.” conclude la vicesindaco.

Gli uffici comunali, con il coordinamento del dirigente Massimo Salvatico, nelle prossime settimane procederanno con le verifiche tecniche e le analisi finanziarie necessarie per valutare la sostenibilità dell’operazione.

