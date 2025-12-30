Genova, grave malformazione oculare su un bambino: intervento mai eseguito in Italia al Gaslini

I medici hanno prelevato un piccolo nervo dalla gamba del bambino e lo hanno utilizzato per creare un nuovo “percorso” nervoso verso l’occhio, collegandolo ai nervi sani dell’altro lato del volto. In questo modo la cornea potrà tornare a ricevere il nutrimento e la protezione necessari per funzionare correttamente: una soluzione complessa e coraggiosa, resa possibile da competenze altissime e da un lavoro di squadra straordinario tra l’ Istituto Giannina Gaslini e l’ Ospedale Policlinico San Martino .