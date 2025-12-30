Genova, grave malformazione oculare su un bambino: intervento mai eseguito in Italia al Gaslini

Al Gaslini di Genova è stato realizzato un intervento mai eseguito prima in Italia su un bambino di due anni con una gravissima malformazione oculare, che lo esponeva a un rischio concreto di perdere la vista. Un’operazione innovativa che ha aperto una possibilità reale di cambiare il futuro di un bambino per il quale, fino a poco tempo fa, non esistevano alternative.
I medici hanno prelevato un piccolo nervo dalla gamba del bambino e lo hanno utilizzato per creare un nuovo “percorso” nervoso verso l’occhio, collegandolo ai nervi sani dell’altro lato del volto. In questo modo la cornea potrà tornare a ricevere il nutrimento e la protezione necessari per funzionare correttamente: una soluzione complessa e coraggiosa, resa possibile da competenze altissime e da un lavoro di squadra straordinario tra l’Istituto Giannina Gaslini e l’Ospedale Policlinico San Martino.
L’intervento è riuscito, la rigenerazione nervosa è già iniziata e il bambino è stato dimesso.