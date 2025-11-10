Regione Liguria, 12 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio

Oltre 12 milioni di euro per sette nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Liguria. Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Gli interventi interesseranno Cogorno, Pietra Ligure, Monterosso al Mare, Luni, Ameglia, Vallecrosia e Pontinvrea, con opere di messa in sicurezza di torrenti, versanti e aree costiere a rischio. “Continuiamo a rafforzare la sicurezza dei territori, investendo su opere strutturali che riducono il rischio. Grazie al DL Ambiente, le risorse investite saranno gestite con procedure più snelle e cantieri più efficienti, per accelerarne la realizzazione e tutelare cittadini, infrastrutture e ambiente”.

Nel dettaglio, sono previsti lavori per la mitigazione del rischio idraulico a Cogorno, nella località San Salvatore, interventi di messa in sicurezza del rio Ranzi a Pietra Ligure, opere di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello a Monterosso al Mare, e l’adeguamento dell’arginatura del torrente Parmignola a Luni.

Ad Ameglia si interverrà per contrastare i fenomeni franosi sulla spiaggia di Punta Corvo, mentre a Vallecrosia, in provincia di Imperia, sarà realizzato un importante progetto per la riduzione del rischio idraulico lungo il torrente Verbone.

Infine, a Pontinvrea, nel Savonese, sono in programma lavori di sistemazione idraulica del torrente Erro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità del reticolo idrografico locale.