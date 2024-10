Regione Liguria, l’assessore Sartori a Roma per presentare il brand regionale di Trenitalia

“Sono veramente molto lieto di essere qui oggi in quanto, dopo la consegna avvenuta la scorsa settimana degli ultimi 2 Rock sui 48 previsti dal contratto stipulato con Trenitalia nel 2018, la Liguria può vantare di avere una delle flotte più giovani d’Italia con l’età media dei treni a 4 anni e mezzo contro gli oltre 25 nel 2017”. Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori a Roma alla stazione Ostiense nel corso della presentazione del nuovo Brand regionale di Trenitalia.

“La flotta regionale sarà facilmente riconoscibile da questa nuova livrea: il verde è il colore della sostenibilità, caratteristica principale dei nuovi treni che vantano anche elevatissimi standard di sicurezza e comfort come un maggiore spazio per le gambe, postazioni per le bici, rete Wi-Fi e prese Usb. L’acquisto dei nuovi treni, l’ammodernamento del reticolo manutentivo, il revamping e il restyling della flotta esistente hanno comportano investimenti significativi per un valore complessivo di 557,9 milioni di euro, di cui 518,1 milioni a carico di Trenitalia e 39,8 milioni a carico della Regione Liguria”.

La flotta dei 48 nuovi treni è composta da 5 Jazz, 15 Pop e 28 Rock a cui vanno aggiunti i 20 Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore 464.

