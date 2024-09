Genova, Nuova Torre Piloti: ascensori in funzione

I due ascensori che permetteranno di accedere velocemente alla cabina di controllo della nuova Torre Piloti, posta a circa 65 metri di altezza, sono stati installati nelle scorse settimane, a seguito del varo del “cappello” il 4 agosto scorso. Completata con il collaudo della coppia di ascensori, la costruzione della Torre ad inizio 2025 anno ospiterà il Corpo Piloti e il personale della Capitaneria del Porto di Genova.

Il collaudo degli ascensori completa le attività di costruzione della Torre Piloti, le cui fasi salienti sono state la realizzazione a mare dell’isolotto artificiale su cui poggiano le fondazioni dell’edificio, l’installazione e centraggio delle quattro sezioni in carpenteria metallica che compongono il corpo centrale della Torre, l’alto e affusolato traliccio sul quale è stata fissata la cabina di controllo, a sua volta sormontata dalla copertura sommitale, il così detto “cappello” da 150 tonnellate di metallo, per una dimensione di quasi 800 metri quadri, issato nell’agosto scorso a oltre 65 metri di altezza con complesse operazioni di varo. Infine, la struttura è stata completata con le scale e l’antenna che porta l’altezza complessiva dell’edificio a 95 metri.

La Torre Piloti è un’opera all’avanguardia che mette a terra i principi della sostenibilità ambientale. Le strutture più esposte all’irraggiamento solare ospitano pannelli fotovoltaiche che produrranno oltre il 60% dell’energia annua necessaria ad alimentare i fabbisogni della struttura. A questi si aggiungeranno i pannelli installati sulla copertura della Palazzina Servizi grazie ai quali verrà raggiunta l’autonomia energetica dell’opera. Specifici studi commissionati per prevedere e analizzare diversi scenari di comfort d’uso della Torre da parte del personale al lavoro nella cabina di controllo, posta a 65 m di altezza, hanno preso in considerazione una varietà di fenomeni, tra cui l’esposizione a forti venti, attività sismica e moti ondosi avversi, oltre a impatti di varia natura. Le risultanze hanno fornito le informazioni necessarie per realizzare un sofisticato sistema di stabilizzazione, specificatamente calibrato sulle caratteristiche strutturali e di esposizione dell’opera, capace di controbilanciare attivamente tutte le forze esercitate dagli eventi naturali, anche più estremi, minimizzando gli effetti delle vibrazioni. Questa tecnologia, di ideazione e produzione italiana, rende la Torre Piloti la prima opera di ingegneria civile al mondo dotata di un sistema di controllo attivo delle vibrazioni.

Sul fronte dell’avanzamento degli interventi che completano il progetto della nuova Torre, la Palazzina Servizi, che ospiterà gli uffici, gli alloggi e le sale operative del Corpo Piloti, è completata al 85%; restano da completare le intonacature di pareti e soffitti, i pavimenti ed altre opere minori.

A mare, le due banchine (M1 ed M2) poste a diretto presidio contro potenziali urti di natanti sono state completate al 100%, mentre la realizzazione della banchina M3, posta a Levante, con direzione est-ovest, inizierà nel mese di ottobre.

La nuova Torre Piloti sarà collaudata e consegnata nel primo semestre del 2025.

Informazioni sull'autore del post