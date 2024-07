Savona, al via il Festival Mandolinistico Internazionale

Alla luce dei riscontri positivi avuti per la prima edizione, il Festival Internazionale Mandolinistico è pronto a confermare e consolidare l’interesse della città di Savona nei confronti dell’arte mandolinistica e in generale degli strumenti a pizzico.

Per l’edizione 2024 il programma si compone di 3 concerti (24 luglio, 1 agosto, 7 settembre) e si propone di sviluppare la tematica dell’arte mandolinistica nelle sue varie declinazioni per fornire al pubblico, anche non esperto in materia, un valido approccio a questa realtà, attraverso proposte di intrattenimento colto e al contempo di agevole fruizione.

“Il percorso che Savona sta facendo come candidata a Capitale Italiana della Cultura del 2027 – dichiara l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – passa anche attraverso la valorizzazione dei savonesi famosi in tutto il mondo. Carlo Aonzo è sicuramente uno di questi. Noi siamo onorati di ospitarlo nuovamente e siamo felici che lui abbia il piacere di tornare a esprimersi nella sua città di origine oltre che nei palcoscenici più famosi di tutto il mondo. Due dei concerti del Festival si tengono al Santuario che da tre estati a questa parte stiamo rilanciando nel nome della buona musica e del gusto di ritrovarsi”.

Il progetto propone concerti di alto profilo nei vari generi musicali, dalla classica e barocca al post romanticismo e le nuove produzioni, passando per il folk, il jazz, la world music e la musica d’autore con il coinvolgimento di interpreti di levatura internazionale, capaci sia di valorizzare la storia che di proiettarsi nel futuro.

La città di Savona rende omaggio alla ricca realtà mandolinistica odierna che vede proprio a Savona la presenza di uno dei maggiori interpreti dello strumento, il Maestro Carlo Aonzo che con la sua Accademia ne firma anche la direzione artistica.