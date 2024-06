Posted on

Il programma dei lavori prevede: la posa dei tubi idraulici, di un pozzetto e il fissaggio della fontana. Il Comune di Altare ha affidato i lavori per la messa in funzione della fontana pubblica di Piazza 1° Maggio per una spesa di circa 2milioni di euro. Il programma dei lavori prevede: la posa dei tubi […]