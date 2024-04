Albenga, minacce di morte al candidato di centrodestra Nicola Podio

Minacce di morte sono comparse ad Albenga sul Lungocenta nei confronti di Nicola Podio candidato del centrodestra ad Albenga per le prossime elezioni Comunali di giugno. “È con profonda indignazione che apprendo di essere stato oggetto di una minaccia di morte, riportata su un muro nella nostra città. Desidero condannare categoricamente questo atto vile e codardo, che non solo attacca me personalmente, ma mina anche i principi fondamentali della democrazia e del rispetto civile. La violenza e l’intimidazione non potranno mai trovare spazio nella nostra città – continua -. Come candidato sindaco, credo nella forza del dialogo, del confronto e del rispetto reciproco. Non permetterò mai che gesti di questa natura influenzino il mio percorso e quello della mia squadra verso una Albenga più inclusiva e sicura. Continuerò a lavorare con dedizione e trasparenza, cercando di far conoscere a tutti gli Albenganesi le mie idee”, ha concluso Podio.