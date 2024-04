Trail Running, il 21 aprile ritorna il Genova Trail. Di corsa tra palazzi storici, forti e vette a picco sul mare

Scoprire e valorizzare il territorio facendo sport? È l’obiettivo del Genova Trail, che domenica 21 aprile 2024 dalle ore 8.30 torna con una giornata dedicata a gare competitive di corsa in montagna e che si inserisce nel ricco palinsesto di Genova 2024 Capitale Europee dello Sport.

«Il Genova Trail offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità davvero unica di scoprire la nostra città, con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso un percorso sensazionale che condurrà dal mare fino all’Alta Via dei Monti Liguri passando per il nostro centro storico con i suoi Palazzi dei Rolli e arrivando alle storiche fortificazioni – afferma l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova -. Entrare a stretto contatto con un territorio nel corso di una attività sportiva è la miglior dimostrazione dello stretto rapporto che lega Sport e Turismo, di come gli eventi possano valorizzare una città agli occhi dei visitatori: così Genova, con le sue bellezze paesaggistiche, il suo patrimonio storico-artistico-culturale e le eccellenze della sua enogastronomia, è pronta a dare il benvenuto ad atleti, appassionati e alle loro famiglie».

«In una sola manifestazione si uniscono sport, agonismo, benessere e promozione del territorio – dice l’assessore allo Sport di Regione Liguria -. La riscoperta dei sentieri a due passi dal mare passa anche attraverso questi eventi. Correre poi in un’ambientazione simile, magari vicino ai forti genovesi, è un motivo di fascino in più per chi partecipa. Allo stesso tempo i concorrenti diventano anche testimonial di una zona di Genova ideale per camminate e scampagnate all’insegna di giornate dedicate all’attività fisica».

« Siamo arrivati alla seconda edizione con questo format diurno con partenza da Matteotti – spiega Luca Zuccari, responsabile sicurezza della manifestazione e socio SiSport -, ma in realtà siamo quasi alla decima edizione se consideriamo gli inizi dell’Avventura di SiSport nell’organizzazione delle gare di trail a Genova che parte dal 2015: siamo rodati. Quest’anno è stata inserita nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europee dello Sport e questo ci dà ancora più lustro sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo concorrenti, quasi 600 e ancora crescono, da tutta Italia, Francia, Svizzera e un colombiano. SiSport che organizza la manifestazione non è nuova nell’organizzazione di manifestazioni outdoor, siamo un punto di riferimento in questo a Genova, sia per la corsa in montagna ma anche per l’arrampicata sportiva, escursionismo e nordic walking. È una gara aperta a tutte le età: c’è infatti la Young Trail non competitiva tra i 12 e i 18 anni, è un movimento che sta crescendo, e poi quelle fino ai 65 anni di età».

«Ci sono due percorsi principali – aggiunge Alberto Canessa, istruttore di SiSport per trail running e organizzatore di Genova City Trail -. C’è il Genova City Trail, che è una 17 km che dal centro storico, dal village di piazza Matteotti, arriverà al parco delle mura toccando i forti maggiori: Fratello maggiore, Diamante, Puin e ritorna in piazza Matteotti attraverso le caratteristiche creuze. A questa corsa possono partecipare anche gli amatori, con certificato medico agonistico, e sono previsti anche per i camminatori: l’obiettivo è introdurre al trail running. La gara regina, la Genova Trail Marathon, ha un impegno diverso pensato per gli atleti. Ci sono record da battere per entrambe le gare».

Presente alla conferenza anche il vice presidente del consiglio regionale.

L’evento prevede due distanze sulle quali gareggiare: il Genova City Trail, che si caratterizza per un tracciato dalla lunghezza di 17 Km, e la Genova Trail Marathon, lunga 46 Km.

– Il percorso della 17 Km non è una semplice gara cittadina, ma un’appassionante risalita per creuze e sentieri, fino ai crinali del Parco delle Mura, per provare l’emozione di correre tra le imponenti fortificazioni genovesi. Una gara per tutti i gusti, adatta non solo a chi vuole andare veloce ma soprattutto a chi desidera cimentarsi in una nuova esperienza di corsa outdoor.

– Il tracciato della 46 km, invece, è una vera propria maratona di montagna a due passi dal mare, densa di valore sportivo e paesaggistico. Genova Trail Marathon, con i suoi strappi e le suoi scorci naturalistici saprà stupire anche gli atleti più esigenti.

In contemporanea alle gare, in piazza Matteotti, sarà allestito un ampio village, dedicato a tutti gli appassionati del mondo Outdoor, con stand dei principali collaboratori dell’evento e di alcuni dei marchi più importanti del settore.

La prima edizione è stata un successo di partecipazione, con oltre 450 atleti iscritti, il soldout della 17 Km e più di 100 volontari coinvolti. Quest’anno si attendono numeri raddoppiati, per una manifestazione che ambisce a trasformare Genova in uno delle capitali del Trail Running a livello nazionale e non solo.

Maggiori informazioni su percorsi, iscrizioni, regolamento e logistica sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: https://genovatrail.com/

