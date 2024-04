Trofeo Terre Cuneesi, oltre 100 vetture a Marene per il raduno di “Savigliano Corse”

Con l’arrivo della primavera tornano anche i grandi raduni nel basso Piemonte. Le vecchie signore della strada sono pronte a regalare spettacolo domenica 7 aprile a Marene, in provincia di Cuneo in occasione del 3° Trofeo “Terre Cuneesi” grazie all’organizzazione della “Savigliano Corse”. Il cuore dell’evento sarà la centralissima piazza Carignano da dove partirà la gara di regolarità per equipaggi provenienti da tutto il Nord Ovest. Sarà interessante seguire l’avvicendarsi delle verifiche alla Cremeria Barum dalle 8 alle 9 e quindi la partenza della prima vettura alle 9:30 con destinazione Costa Trucchi, Savigliano (con uno spettacolare percorso nell’Area Fieristica), Racconigi (in piazza Caduti per la Libertà) e ritorno a Marene. Questo percorso verrà ripetuto per due volte, con un totale di 36 rilevamenti cronometrici.

«Abbiamo voluto dedicare il trofeo – dicono il presidente Claudio Cuteri e il Responsabile tecnico Fabrizio Genna – a Cesare Beltrand e Gianmaria Aghem, due vincitori delle passate edizioni purtroppo recentemente scomparsi. Tra l’altro Cesare Beltrand vinse in coppia con la figlia Irene e furono premiati dall’allora sindaco di Marene (ed ora ministro della Difesa) Guido Crosetto».

A Marene sono attese oltre 100 vetture e, tra queste, la veterana Mg Tf del 1949, la regina dei Rally anni ’70 Alpine Renault A 110, una Giulietta Ti del 1959 e le immancabili Ferrari e il loro iconico Cavallino Rosso. Sono previsti partecipanti da Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia. Un grande appuntamento promosso con impegno da Savigliano corse un sodalizio nato nel 1972 con l’obiettivo di riunire tutti gli appassionati dell’automobile a Savigliano e nei dintorni. Gli eventi sono organizzati da amanti dell’automobile, da tante persone che condividono la passione per i motori: insieme hanno sviluppato negli anni diverse tipologie di manifestazioni, dalle competizioni a giornate più rilassate, per poter esprimere la nostra passione a 360 gradi.

Evento sostenuto dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga.

