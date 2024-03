Savona, è il giorno dell’inaugurazione di Villa Zanelli: sold out le visite negli open days previsti

E’ tutto pronto per l’inaugurazione di Villa Zanelli a Savona che riapre i battenti sopo 3 anni di lavori. Per questo evento sono stati organizzati 3 giorni di open days a partire da oggi e fino a mercoledì compreso in cui a gruppi di 30 persone verrà fatto visitare gratuitamente la struttura. Le prenotazioni, che si potevano effettuare attraverso un link, sono andate esaurite in poco tempo.

Il progetto ha previsto la riqualificazione e il restauro di: 220 mq circa di spazio espositivo anche a uso pubblico al piano terra, 180 mq di sale ristorante per 80 coperti e reception hotel al primo piano, 11 camere e suite per un totale di 24 posti letto al piano secondo e successivi, 60 mq di bar con area attrezzata esterna, terrazza panoramica, dependance e parco storico di 7800 mq.

L’intervento della Villa è costato 6 milioni e 600mila euro (4,8 finanziamento Ministeriale, 337mila euro fondi regionali e 1 un milione e 400mila fondi Arte).

