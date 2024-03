Genova, ha infarto in strada: anziano salvato dalla Polizia

Intervento salvavita degli agenti della Polizia che nel quartiere genovese di Sampierdarena hanno salvato un anziano che aveva avuto un infarto in strada. Gli agenti gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi medici che hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale “Villa Scassi”.

Informazioni sull'autore del post