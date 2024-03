Dal 26 marzo riprende a Sarzana il servizio del Difensore Civico Regionale

Sarzana torna a essere uno dei comuni della Liguria a vantare, almeno un giorno al mese, la presenza del Difensore Civico regionale, al quale i cittadini possono rivolgersi a tutela dei propri diritti e interessi nei confronti dell’amministrazione pubblica e di tutti quei soggetti, anche privati, che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse, come i gestori di acqua, luce e gas.

La ripresa del servizio partirà dal corrente mese di marzo ed è programmata per l’ultimo martedì di ogni mese.

Dunque il prossimo 26 marzo 2024 il Difensore civico regionale – che ha voluto ripristinare la presenza sul nostro territorio- sarà nella nostra città.

Il Comune, in attesa della disponibilità presso i locali degli ex-uffici giudiziari di piazza Ricchetti, ospiterà per i primi tempi il Difensore Civico presso un ufficio posto al primo piano di Palazzo Roderio.

Chi volesse prendere un appuntamento può telefonare allo 010/5484432 oppure scrivere a difensore.civico@regione.liguria.it oppure rivolgersi all’Urp del Comune telefonando allo 0187/614300- oppure 0187/614369 oppure scrivere a urp@comune.sarzana.sp.it

La presenza della Difesa civica a Sarzana è stata un fiore all’occhiello delle amministrazioni comunali fin dal secolo scorso. Il Comune aveva aderito nel 24 marzo 1989 a una convenzione con la Regione Liguria per poter garantire la presenza di un servizio che in Europa è un segno di grande evoluzione civile.

E’ stata l’epidemia di Covid a interrompere una presenza consolidata e molto apprezzata. Si tratta, come in passato, di un solo giorno di ricevimento al mese, ma consolida un rapporto diretto tra istituzione e cittadini e può essere usufruito dagli abitanti di altri comuni della Val di Magra.

