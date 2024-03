Monesi di Triora, una valanga travolge 4 persone: un morto

Un gruppo di 4 escursionisti è stato travolto nel pomeriggio di oggi da una valanga a Monesi, nel Comune di Triora. A dare l’allarme una donna che è riuscita a mettersi in salvo e ha contattato i soccorsi. Una delle vittime è stata recuperata e trasportata in elisoccorso in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure dove però è morto. Aveva 44 anni; recuperate le altre tre persone. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino, presenti anche i Carabinieri e le unità cinofile. Nella zona era in vigore l’allerta arancione per valanghe dopo che la scorsa notte erano caduti 50 cm di neve.

