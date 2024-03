A10, maxi incidente a Orco Feglino: 4 mezzi coinvolti

Grosso incidente autostradale sulla A10 all’altezza di Orco Feglino dove ben 4 mezzi (due mezzi pesanti e due auto) sono stati coinvolti per cause da accertare, in un incidente all’interno della galleria Barelli fortunatamente senza feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i soccorsi medici e la Polstrada per i rilievi del caso e per regolare il traffico che ha subìto pesanti disagi.

