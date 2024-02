Coldiretti, irpef: “Esenzione per il 99% delle aziende liguri”

Posted on

In occasione del World Cleanup Day, l’appuntamento annuale che unisce 191 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito, Costa Crociere Foundation ha organizzato a Savona il “Guardiani della Costa for World Cleanup Day”, un’iniziativa di sensibilizzazione alla salvaguardia ambientale che ha avuto l’obiettivo di lanciare la nuova edizione di “Guardiani della Costa”, […]