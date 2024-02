Grave incidente sulla A10 tra Andora e Albenga con chiusura del tratto. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone con due feriti, di cui uno trasportato in codice rosso al Santa Corona e l’altro in codice giallo. L’incidente è avvenuto all’altezza di uno scambio di careggiata in corrispondenza di un cantiere. Il tratto, prima chiuso, è stato riaperto con una coda di 8 km. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, i soccorsi medici e la Polstrada.

