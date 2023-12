Albenga non aumenta le tasse e investe in progetti e servizi

Per il quinto anno consecutivo Albenga riesce ad approvare il bilancio di previsione (da 59.792.960,29 euro) entro fine anno e lo fa mantenendo invariate (dal 2019) le tariffe delle imposte comunali mantenendo o anzi, dove possibile, migliorare i servizi.

Spiega l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi: “Per il quinto anno consecutivo siamo riusciti ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre senza aumentare le tariffe delle imposte, preciso obiettivo che ci eravamo prefissati e che siamo riusciti a traguardare..

Certo non è stato facile riuscirci sia per il complesso momento storico che stiamo vivendo (pensiamo alle guerre in corso e alla crisi economica globale) sia per le minori entrate che abbiamo dovuto prevedere (riduzione dei ruoli coattivi IMU-TARI, riduzione dell’IMU ordinaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha imposto l’esenzione IMU prima casa alle diverse abitazioni in cui risiedono i coniugi non legalmente separati, riduzione delle entrate da sanzioni al Codice della Strada, riduzione del Canone Unico Patrimoniale a causa del venir meno degli introiti per i ponteggi relativi ai lavori edili del “superbonus 110%”, riduzione del canone per il diritto di superficie dell’area su cui è sito l’Ospedale di Albenga per 275.000,00 euro (il 2023 è stato l’ultimo anno dei 20 previsti dal contratto sottoscritto nel 2004 e di recente revisionato, ora la proprietà passa all’ASL2); riduzione di trasferimenti dello a causa del venir meno di risorse dovute al periodo Covid)”

Tanti inoltre gli investimenti previsti per il 2024.

La città continua a crescere e a migliorare grazie al ricco programma di opere pubbliche che l’Amministrazione ha stabilito.

Tra le voci principali ricordiamo:

ANNO 2024 IMPORTO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE PACCINI E RISTRUTTURAZIONE ESTERNA E INTERNA 530.000,00 SISTEMAZIONE E RESTAURO PIAZZA DELLA CHIESA LUSIGNANO – 2^ LOTTO 172.000,00 PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE EX MATTATOIO LOC. VADINO 330.000,00 REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLA ZONA COMPRESA TRA RIO CIAMBELLINO E RIO CARPANETO A VALLE SP6 150.000,00 RIQUALIFICAZIONE CIMITERO SAN GIORGIO 500.000,00 MANUTENZIONE FACCIATE SCUOLA MEDIA LECA 350.000,00 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO – 2^ LOTTO 260.000,00 MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE STRADE TAGLIAFUOCO – PSR 125.000,00 REALIZZAZIONE DI MOLO POLIFUNZIONALE – PONTILE DARSENA – 2^ LOTTO 365.100,00 SISTEMAZIONE FACCIATE E SERRAMENTI SCUOLA VIA DEGLI ORTI 1.790.000,00 ADEGUAMENTO PONTI STRADALI VIA CHE GUEVARA – RIO CARENDA E ANTOGNANO 550.000,00 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FRAZIONE LUSIGNANO 1.500.000,00 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FRAZIONE BASTIA 1.500.000,00 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FRAZIONE CAMPOCHIESA 1.400.000,00 RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA ASTOR – 1^ LOTTO 440.000,00 AMPLIAMENTO SVINCOLO STRADA ACCESSO VILLAGGIO IRIS 130.000,00 MANUTENZIONE FACCIATE E COMPLETAMENTO INTERVENTO SCUOLE PACCINI 450.000,00 RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IDRAULICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RII E CANALI SUL TERRITORIO – 2024 300.000,00 PROGETTO MUSEO DELLA CITTA’ (Palazzo Oddo – Piatto blu) – 1° LOTTO 200.000,00 TOTALE 2024 11.042.100,00

Spiega l’assessore Pelosi: “Oltre al piano delle opere pubbliche che intendiamo realizzare, mi preme ricordare gli interventi realizzati e in corso di completamento, in particolare la pista ciclabile (770 mila euro), l’asilo nido di via Torino (fondi PNRR 1.430.000 euro), adeguamento prevenzione incendi stadio Riva – euro 300.000,00, casa di posta (euro 420.000), piscina comunale (euro 110.000,00), rifacimento di diversi piani viari (i prossimi interventi, ce ne saranno alti a calendario, ammontano ad oltre 210 mila euro)”.

“Un bilancio ispirato alla prudenza e alla serietà ma ANCHE alla crescita economica della città, agli investimenti, alla tutela delle famiglie, delle fasce più deboli, alla promozione del turismo, degli eventi, della crescita commerciale di una cittadina che grazie alla lungimiranza della precedente amministrazione, dell’amm.ne Cangiano e di quella attuale, si sta trasformando in una città dalle mille potenzialità e dai mille sviluppi in ogni tessuto, con una visione più larga e lontana di ciò che potrà diventare e potrà rappresentare per i nostri figli e il loro futuro” conclude l’assessore al bilancio.

