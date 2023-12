Manovra regionale, il PD: “Manovra dettata solo dall’ambizione personale”

“Il bilancio presentato da Toti è una manovra dettata solo dall’ambizione del Presidente: racconta una realtà fatata, dove tutto è perfetto e ogni indicatore ha il segno più, peccato che dati recenti sull’occupazione dipendente; la sicurezza sul lavoro; il calo demografico o la fuga dei giovani, presentino una situazione completamente diversa, ma basterebbe chiedere ai liguri che percezione hanno della sanità, dei possibili sbocchi lavorativi, delle prospettive per i giovani, che il quadro sul futuro sarebbe completamente ribaltato. In definitiva è un bilancio scollato dalla realtà”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Ioculano, relatore di minoranza per il Pd, dopo la presentazioni di Toti.

“Quello che non manca, invece, sono gli investimenti per accrescere il consenso del Presidente, lo dimostrano i cospicui investimenti in comunicazione e nella riorganizzazione dello staff della Giunta. Una manovra che è una marchetta elettorale, comprovata dal fatto che la maggior parte degli investimenti, il 60 per cento, sono sbilanciati sul 2024/2025, e solo una piccola parte negli anni futuri”.

“Gli elementi che invece possono essere considerati in modo positivo, come il bonus nidi o i 3 milioni di euro per il recupero delle liste d’attesa della neuropsichiatria infantile, non sono accompagnati da misure che ne rendono efficace l’attuazione. Nessuna parola è stata spesa da Toti sul taglio del governo al Pnrr che riduce le strutture per l’infanzia e quindi, alla fine, si avranno agevolazioni sulle rate, ma mancheranno le strutture per accogliere i bambini”.

“Mentre i fondi per la neuropsichiatria sono accompagnati da un emendamento che destruttura la presa in carico dei bambini che attendono terapie e riabilitazione, speriamo che nei prossimi giorni ci sia la possibilità di un confronto per migliorare la misura. Mentre tutta l’enfasi della Giunta sui 50 milioni per le liste d’attesa rischia di essere un altro buco nell’acqua, come i 60 milioni già spesi per il piano Restart che nei fatti non ha funzionato: le liste d’attesa sono sempre infinite e per curarsi bisogna aspettare mesi, se non anni. Continuiamo a nutrire fortissimi dubbi sulla capacità della Giunta e del suo braccio armato Alisa di organizzare il sistema sanitario regionale. In pratica, la crescita, lo sviluppo e l’equità annunciati da Toti sono l’ennesima favola che il presidente racconta ai liguri, ma che nei fatti nessuno vedrà mai”, conclude Ioculano.