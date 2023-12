La Spezia, nasce il nuovo polo nazionale della subacquea

Posted on

Trecento mila euro per i voucher destinati alle patenti dell’autotrasporto saranno stanziati dalla Regione per la formazione. La Giunta regionale ligure, infatti, ha approvato la proposta dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo deliberando l’approvazione dell’avviso pubblico ‘Voucher per l’acquisizione di patenti per l’autotrasporto di cose e persone’ a valere sul POR FSE 2014-2020. Come spiega la […]