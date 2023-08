Portofino, stalkerizza giovane cameriera: denunciato ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni che si spacciava per rinomato chef è stato denunciato ai Carabinieri. Il giovane utilizzava questa qualifica per stalkerizzare donne. Negli ultimi tempi si era fatto assumere in un locale accanto a quello dove lavorava la ragazza che aveva puntato. I due si era conosciuti in provincia di Milano, lui si era presentato come chef ma lei lo aveva rifiutato ma l’uomo non aveva mai smesso di essere ossessionato nei confronti della ragazza di 22 anni. A quel punto è scattata la condotta persecutoria nei confronti della giovane con telefonate continue, incontri che hanno spaventato la ragazza tanto da farle cambiare le sue abitudini di vita fino alle denuncia che ha aperto le indagini che nel giro di 24 ore hanno portato all’emissione di un provvedimento di ritorno nel territorio del Tigullio. Le indagini hanno permesso di evidenziare come lo stalker si fosse già reso responsabile, in passato, dei medesimi reati, venendo poi arrestato dai militari dell’Arma nel gennaio del 2020 a Roma.

