Giornata Internazionale della Famiglia, attivati a Genova due servizi

In occasione della trentesima Giornata internazionale delle Famiglie, istituita nel 1993 con l’obiettivo di promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella società, il Comune di Genova e Agenzia per la famiglia hanno attivato due nuovi servizi.

Il primo è la mappa geolocalizzata dei “Servizi per le famiglie”, accessibile sia dal sito del Comune sia dall’app hAPPy Family Genova, attraverso la quale si potranno individuare i Baby pit stop, gli

Spazi attrezzati e accoglienti, in cui ci si può sentire a proprio agio ad allattare il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino; i punti di segretariato sociale, servizio professionale di ascolto e orientamento sociale rivolto a tutte le persone, famiglie, residenti e non nel territorio comunale, di qualsiasi nazionalità che si trovino in situazioni problematiche di bisogno, anche temporanee, che necessitino di un colloquio con un assistente sociale; i punti di consegna dei baby kit, un pensiero di benvenuto da parte dell’Amministrazione alle famiglie residenti e un contributo concreto, consistente in un ricco kit di prodotti per la cura dei neonati.

Il secondo servizio è la nuova struttura dell'”Informafamiglia”, con una nuova e più completa e armonica articolazione delle diverse sezioni, aggiornamenti nei diversi contenuti e integrata con due nuove sezioni, una dedicata alla terza e quarta età e una a notizie su eventi, incontri formativi e laboratori.

«Le famiglie – dice l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – sono una risorsa vitale non solo per i propri componenti, ma per l’intera collettività e costituiscono un pilastro fondante delle comunità locali, de sistema educativo e del benessere sociale ed economico, un valore e bene primario. L‘amministrazione comunale genovese è quindi particolarmente impegnata per far sì che Genova sia una città più vicina alle famiglie, promuovendo e sostenendo molteplici servizi, interventi e iniziative. Sono quindi particolarmente lieta d poter presentare questi due nuovi servizi, che potranno favorire l’accesso a servizi e opportunità specificamente rivolte alle famiglie e facilitare e promuovere una migliore e più diffusa conoscenza e fruizione delle agevolazioni e contributi rivolti alle famiglie, relativi a tanti aspetti della vita familiare».

