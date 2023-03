Genova, cassiere dell’Agenzie delle Entrate si appropriava del denaro dei contribuenti: fermato dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, approfittando della sua posizione di cassiere si è impossessato indebitamente dei rimborsi dei contribuenti. Sequestrati anche quasi 230 mila euro che, secondo l’accusa, sarebbe quanto sottratto. L’uomo riusciva a prendere le somme facendo sottoscrivere ai contribuenti modello di rimborso senza corrispondere le somme richieste aggiornando gli applicativi del sistema informatico con dati falsi oppure simulava la corresponsione dei rimborsi in favore dei contribuenti dopo essersi introdotto abusivamente dentro gli applicativi del sistema dell’Agenzia delle Entrate per verificare i titoli di rimborso e poi, dopo essersi procurato codice fiscale e documenti di identità, compilava i moduli di rimborso senza che vi fosse una istanza delle persone interessate.

Informazioni sull'autore del post