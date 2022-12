Savona, 14 nuovi contagi di COVID a Medicina Due del San Paolo: scatta il protocollo previsto

Cluster di COVID all’ospedale San Paolo di Savona. Sarebbero 14 i nuovi contagiati a Medicina Due. I positivi sono rimasti ricoverati nei reparti ai quali sono stati assegnati in base alla patologia e isolati nelle “stanze bolla”. Le visite ai degenti sono state sospese temporaneamente mentre è stata già effettuata la sanificazione e bloccati i nuovi ricoveri. L’ASL 2 afferma: “In base agli ultimi controlli effettuati riguardo 14 positività riscontrate tra i ricoverati in Medicina Due al San Paolo di Savona, in data odierna non sono emerse nuove infezioni da covid19. Nel corso della riunione tra Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e i dirigenti medici coinvolti è emerso che in questo momento non si rende necessaria la conversione di nessuna area in reparto dedicato al contenimento dell’infezione da covid. L’andamento delle infezioni da covid19 è costantemente monitorata e lunedì si terrà un nuovo incontro per riesaminarla”.

