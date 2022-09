Trasporti, a Sanremo nuovi mezzi Riviera Trasporti per disabili in servizio grazie al finanziamento della Regione

Posted on

É stato presentato questa mattina in Regione il ‘Tourism Recruiting Day’ che si svolgerà a Lavagna il prossimo 19 marzo dalle 10 alle 17 e che metterà in contatto le aziende appartenenti al mondo della ristorazione e dell’alta ospitalità con i candidati in cerca di un lavoro. L’evento, organizzato dal Consorzio Liguria Together, dall’Accademia del […]