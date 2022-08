Evasione lampo per l’umo di 32 anni in carcere a Cuneo indagato per gli omicidi delle due donne avvenuti a giugno a Sarzana. L’uomo è infatti evaso dalla casa circondariale ma è stato ripreso in mezz’ora dagli agenti della penitenziaria alla stazione mentre stava salendo su un treno. Il 32 enne non è nuovo a questi tentativi. Già a La Spezia aveva tentato la fuga dal carcere e per questo motivo era stato traferito a Cuneo dove è stato ricondotto e rinchiuso in una cella di massima sorveglianza.