Finale Ligure, “La Liguria contesa: le tribù liguri dell’Età del Ferro e Roma” al Complesso di Santa Caterina

Posted on

Genova. Per festeggiare le novità del Galata Museo del Mare e visitare il mondo marino dell’Acquario di Genova, non c’è niente di meglio che un city break a Genova da vivere in famiglia. È questa la proposta estiva Genova Galattica di C-Way, il tour operator dell’edutainment, che prevede 2 giorni a Genova (1 notte in […]