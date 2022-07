Governo, presidente Toti: “Condiviamo appello Camera di Commercio e Associazioni categoria a premier Draghi, su Gronda auspichiamo a breve avvio cantiere”

“Condividiamo e appoggiamo l’appello della Camera di Commercio e dalle Associazioni di Categoria: non è possibile immaginare una situazione di instabilità con una guerra alle porte, con l’inflazione così alta, i rincari di energia e materie prime che mettono in difficoltà le nostre aziende e le famiglie e, soprattutto, con il Paese che è pronto a cogliere le straordinarie opportunità che il Pnrr ci offre e che rischieremmo invece di buttare via.

In Liguria stiamo lavorando senza sosta per realizzare i progetti entro i tempi dettati dall’Europa, non possiamo permetterci incertezze o rallentamenti.

Tanto più in questo momento in cui siamo ormai vicini alla realizzazione di opere strategiche attese da decenni e di cui ora vediamo finalmente l’orizzonte, a partire dal Terzo Valico. Anche la Gronda autostradale è un’infrastruttura irrinunciabile: le parole del ministro Giovannini sono state rassicuranti, per cui auspichiamo a brevissimo l’avvio della cantierizzazione che verrebbe messa pesantemente a rischio da una crisi di governo”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’appello rivolto dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di Categoria affinché il Presidente del Consiglio Mario Draghi resti e dia continuità all’azione di governo.