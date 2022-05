Genova, in migliaia in piazza per i fuochi d’artificio in onore di Euroflora

Migliaia di genovesi in piazza ieri sera per l’attesissimo spettacolo pirotecnico che si è svolto in Piazza De Ferrari per assistere a uno spettacolo di meraviglie con fuochi d’artificio e proiezioni a illuminare la città. Gli ottoni del Carlo Felice hanno aperto la serata con l’esecuzione della “Toccata” dall’Orfeo di Monteverdi prima degli interventi istituzionali del sindaco Bucci e del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Festeggiamo la nostra città di nuovo accesa e viva, con una piazza finalmente piena di gente per lo straordinario spettacolo di immagini e fuochi d’artificio a ritmo di musica in onore di Euroflora, anche con l’eccezionale esibizione dei musicisti del Teatro Carlo Felice”.