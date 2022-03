Calcio, ferma la A in campo le liguri di C e D

Posted on

Savona. Due partite per risalire o affondare definitivamente. San Donato Tavarnelle e U.Sanremo sono gli snodi determinanti per la stagione biancoblu. Tutti sotto esame: società, giocatori e tecnico perchè il progetto di risalita in serie C rischia di fallire dopo soli due mesi di campionato a causa del solito mix di sfortuna, decisioni arbitrali avverse […]