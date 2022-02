Genova, venerdì i vertici del calcio italiano in città

Posted on

Loano. Gran colpo della Loanesi che ha ufficializzato l'arrivo in rossoblu di Pietro Daddi. Classe 1977, Daddi proviene dall'Imperia con cui ha sfiorato la promozione in D. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Cairese, Pietra Ligure, Acqui, Derthona, Lecco.