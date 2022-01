Alassio, il sindaco Melgrati chiama a raccolta i sindaci del comprensorio ingauno per parlare del futuro dell’Ospedale di Albenga

Tutti i sindaci del comprensorio ingauno prenderanno parte a un confronto con il Presidente della Commissione Regionale Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto sul futuro dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga. Capofila di questa iniziativa è il sindaco di Alassio, Melgrati, che ha inviato una lettera di convocazione ai primi cittadini di: Albenga, Andora, Arnasco, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello.

“Attendo con urgenza una vostra disponibilità per chiedere al dottor Brunello Brunetto una data utile per questa riunione, quanto abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo in questi ultimi due anni, deve fungere da lezione. Non possiamo sguarnire i territori di un’adeguata assistenza sanitaria pubblica. Strutture con il Santa Maria della Misericordia, non possono e non devono diventare cattedrali nel deserto“. ha dichiarato, Marco Melgrati.