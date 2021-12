Albenga, il messaggio di fine anno del sindaco, Tomatis: “Dobbiamo guardare al futuro e al nuovo anno con speranza”

“Quello che sta per concludersi è il secondo anno segnato dal Covid . Sebbene tutti noi abbiamo sperato fino all’ultimo in un miglioramento della situazione credo che purtroppo questa pandemia ci accompagnerà ancora molti mesi.

Questo però non deve abbatterci! Dobbiamo guardare al futuro e al nuovo anno con speranza.

Si tratta di una speranza concreta incoraggiata dai dati medici che dimostrano l’efficacia del vaccino necessario ad evitare le forme più gravi della malattia, ma anche la speranza di poter imparare a convivere con questa situazione recuperando, a poco a poco e con tute le cautele e le misure che abbiamo imparato a conoscere e rispettare in questi anni, un po’ di normalità.

È proprio in questa direzione che la nostra Amministrazione continua a lavorare con impegno, cercando di fare sempre e solo il bene di Albenga.

Siamo stati fra i pochi a portare avanti un calendario di eventi, SPORTIVI (pensiamo alle gare di mountain bike e ciclistiche, a Dritti all’Isola, il Rally Storico dei Monti Savonesi e molto altro) CULTURALI (per citarne un paio Albenga Racconta, il Concorso Pianistico, le Proiezioni Architetturali) e di puro INTRATTENIMENTO (spettacoli di cabaret, musica con, ad esempio, “La musica che gira in Centro, il Palio, Fior d’Albenga ecc.) tutto l’anno con eventi anche destagionalizzati. Lo abbiamo fatto sia allo scopo di portare ai nostri concittadini, ai turisti e ai visitatori della nostra città, un po’ di gioia e di normalità, sia nell’ottica che il turismo, e gli eventi generano un indotto economico positivo a sostegno di molti lavoratori e delle attività commerciali e ricettive della nostra città.

Abbiamo fino all’ultimo provato a mantenere gli eventi di Capodanno, rimodulandoli sulla base delle norme AntiCovid. Purtroppo, a seguito delle ultime disposizioni abbiamo dovuto annullarli, ma con ancora più entusiasmo guardiamo al prossimo anno. Abbiamo già molti progetti e idee per sviluppare tutti i settori del turismo con una particolare attenzione a quello culturale, all’outdoor, a quello storico, artistico e a quello legato all’enogastronomia.

In quest’anno siamo riusciti a realizzare importanti OPERE PUBBLICHE con investimenti ingenti di risorse sul nostro territorio e altrettante sono in programma – e in parte già finanziate – per il 2022.

Un’ attenzione particolare è stata rivolta alla SICUREZZA IDROGEOLOGICA con il completamento del PRIMO LOTTO dell’ammontare di 2,3 milioni di euro DI MESSA IN SICUREZZE IDRAULICA DI RIO FASCEO E CARENDETTA (il prossimo anno partirà il secondo lotto di questo intervento che prevede lavori per ulteriori 4 milioni di euro).

È stato completato, inoltre, il primo lotto del PROGETTO MOLI che ha visto interventi a tutela della costa per 2,5 milioni di euro (il prossimo anno partirà il secondo lotto che vede interventi per 2.430.000 euro).

Importanti lavori di messa in sicurezza sono stati fatti sugli EDIFICI SCOLASTICI (Liceo G.Bruno, Paccini e Via degli Orti) con interventi che complessivamente superano 1.300.000 euro.

Nel 2022 sono già in programma i lavori di adeguamento antincendio asilo nido – 220.000 euro, manutenzione facciate scuole elementari di via degli Orti e relativi serramenti – 330.000, adeguamento sismico palestra scuola Paccini – 630.000, riqualificazione antincendio copertura scuola elementare Campochiesa – 140.000.

Partirà inoltre la DEMOLIZIONE DELL’EX CASERMA TURINETTO (oltre 2 milioni di euro) per la realizzazione del POLO SCOLASTICO (10 milioni di euro).

Vorrei non passassero inosservati inoltre, tutti i progetti che abbiamo fatto e che ci permetteranno di accedere a quei finanziamenti (europei, statali e regionali) con i quali finanzieremo altre importante opere per la nostra città.

Pensiamo al progetto di collettamento di Vadino che permetterà di depurare il 100% dei reflui di Albenga, il progetto per la realizzazione della Pista Ciclabile, di un pontile sulla darsena, di rigenerazione urbana delle aree dell’ex mattatoio a Vadino e molto altro.

Tutto questo continuando, contemporaneamente, a portare avanti i progetti sociali di SOSTEGNO alle famiglie e alle persone in difficoltà, un aspetto particolarmente importante in un momento come quello che stiamo vivendo aggravato dalle conseguenze economiche che il Covid ha generato.

In questa occasione di fine anno e inizio 2022 voglio ringraziare tutti i consiglieri e gli assessori che hanno lavorato al mio fianco e in sinergia con gli uffici. Tutti insieme abbiamo raggiunto importanti risultati che ci devono rendere fieri e ci devono spingere a fare sempre di più e sempre meglio per la nostra città.

Un ringraziamento va anche a tutti i dipendenti comunali che con il loro lavoro ci permettono di far funzionare i complessi meccanismi della nostra macchina comunale a servizio dei cittadini.

Non voglio dimenticare poi tutte le associazioni – combattentistiche , culturali e di volontariato – le pubbliche assistenze e tutti coloro che prestando servizio di volontariato permettono di raggiungere risultati che probabilmente da soli non potremmo neppure immaginare.

Un grazie alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio anche e sopratutto in questi giorni di festa, permettendo a noi di viverli più serenamente.

Infine un GRAZIE e un forte abbraccio va a tutti i miei concittadini ai quali voglio fare i migliori auguri di Buon Anno, nella speranza che il 2022 possa finalmente essere l’anno della vera ripartenza”, ha concluso.