Coronavirus, Liguria a un passo dal giallo ma attenzione alla zona rossa

Al momento non è un’ipotesi da scartare. I contagi di COVID 19 dilagano sia in Italia e in Liguria ponendo tanti dubbi sul futuro della nostra regione. Il rischio più concreto è quello di trascorrere il Natale in zona gialla. I numeri sarebbero già da zona gialla con i vecchi parametri, per cui è quasi certo il passaggio da lunedì 20 dicembre. Un’eventualità che tuttavia non comporterebbe soverchi disagi, prevedendo in questa zona solo l’obbligo di mascherina sia all’aperto che al chiuso.

Tuttavia, mantenendo questo ritmo, i contagi nell’arco del prossimo mese, provocherebbero il superamento del 30% dei ricoveri in intensiva e del 40% per quelli in area medica, scenario che spedirebbe la Liguria e gran parte d’Italia, ovviamente, in zona rossa con tutte le restrizioni che ne conseguono. Si tratta di un’ipotesi al momento lontana ma non più di tanto. E’ necessario continuare a somministrare i vaccini, convincere chi ancora è scettico e accelerare sulle terze dosi.