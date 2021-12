Aeroporto di Genova dall’11 gennaio 2022 addio al volo Genova-Palermo

Brutte notizie per i turisti liguri diretti in Sicilia, Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, sta adattandola sua offerta al nuovo scenario che sta caratterizzando il settore dell’aviazione in Italia. L’adattamento del calendario voli è una pratica comune nel comparto aviation e viene adottata in funzione delle richieste del mercato. Il nuovo calendario voli Volotea per il 2022 vede riconfermate le rotte da e per Genova già in vendita sul sito www.volotea.com, ad esclusione della tratta Genova – Palermo, disponibile fino al 10 gennaio 2022. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea.