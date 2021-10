La Spezia, sei feriti nello scontro tra due ambulanze: una si è ribaltata

Due ambulanze si sono scontrate in pieno centro a La Spezia. Una delle due si è ribaltata in seguito all’impatto. Il bilancio è di sei feriti trasportati all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Da ricostruire la dinamica dell’impatto. Sul posto anche l’autogru che ha riportato in posizione il mezzo mentre la Municipale ha disciplinato il traffico.