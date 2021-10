Assalto alla CGIL di Roma, Toti: “L’uso della violenza va sempre condannata”

“Esprimere le proprie idee non giustifica mai l’uso della violenza, che va sempre condannata. Solidarietà alle forze dell’Ordine, alla Cgil e al segretario Landini per le aggressioni che hanno subito da alcuni dei partecipanti alle manifestazioni contro l’estensione del green pass.” Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Una misura che mentre alcuni si ostinano a combattere, in realtà sta permettendo al nostro Paese di essere completamente in zona bianca, di tornare a vivere e a lavorare. Benefici che saranno sempre di gran lunga superiori ai timori e alle difficoltà che potremmo incontrare all’inizio, ma che ci stanno portando sempre più vicini all’obiettivo più importante: sconfiggere il virus”, ha concluso.