Pd-Articolo Uno esprime solidarietà all’Ordine dei Medici della Liguria attaccato dai no vax

Il Gruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione esprime solidarietà all’Ordine dei medici della Liguria attaccato duramente in piazza e sui social dai no vax e no green pass, che hanno manifestato in piazza della Vittoria:

“I medici sono stati e sono in prima linea nella lotta a questa pandemia e il loro ruolo è stato ed è fondamentale, per questo gli attacchi che stanno subendo in questi giorni, in piazza e sui social, sono inaccettabili. La libertà di manifestare il proprio punto di vista non può mai eccedere in gesti aggressivi, fisici o verbali. Inoltre l’orientamento di puntare sui vaccini e il green pass esteso per contenere la diffusione del Covid-19 è una scelta basata su dati scientifici, che va oltre le responsabilità dei professionisti della sanità”.