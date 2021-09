Genova, alla Sciorba il primo SportAbility Day

Lo sport e l’inclusione protagonisti a Genova, oggi, sabato 11 settembre all’impianto sportivo della Sciorba. Una giornata di avviamento allo sport, di solidarietà e di amicizia per i ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e intellettivo-relazionale. Fino alle 18 tutti i bambini e ragazzi in possesso di green pass e un certificato medico in corso di validità potranno provare 23 discipline, seguiti da istruttori qualificati. Testimonial d’eccezione il campione paralimpico Francesco Bocciardo, assieme ad altri due reduci da Tokyo 2021: Matteo Orsi e Gian Filippo Mirabile