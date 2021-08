E’ morto Gino Strada fondatore di Emergency

Posted on

Albenga. Tamponamento tra due auto questo pomeriggio, intorno alle 15.30, in una galleria nella tratta compresa tra Albenga e Andora, in direzione Francia. il bilancio è di due feriti. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra. Le loro condizioni non sono gravi. Disagi per la viabilità.