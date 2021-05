Genova, denunciato un 70 enne per recidività nelle violenze a carico della moglie

Un uomo di 70 anni sarà il destinatario di una provvedimento di inasprimento delle misure di allontanamento dalla moglie vittima di continue violenze e soprusi oltre a minacce e vessazioni. L’uomo, recidivo, era già stato denunciato nel 2007 per violenza privata, ingiurie e minacce. Negli anni novanta, dopo una fuga della donna all’estero per evitare le violenze del marito, era rientrata in Italia per assisterlo in occasione di un problema di salute ma l’uomo aveva ripreso ad umiliarla e vessarla arrivando a negarle anche il denaro per effettuare anche le spese più comuni. Dopo un primo allontanamento nei giorni scorsi è tornato alla carica per molestare la donna di 63 anni e il figlio di 29. A questo punto, l’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di identificare e fermare l’uomo con il segnalamento al magistrato dell’inosservanza del divieto di avvicinamento che farà scattare ulteriori restrizioni a suo carico.