Genova, scattato il divieto di detenzione e uso pubblico di materiale pirotecnico

Scatta questa sera alle 19.30 il divieto di detenzione e uso di ogni artificio pirotecnico e materiale esplodente in area pubblica e aperta al pubblico, anche non frequentata da persone.

Lo stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Genova Marco Bucci in previsione della notte di San Silvestro.

L’ordinanza ribadisce inoltre – come da Dpcm 3 dicembre e 18 dicembre 2020 – che per l’intera giornata di domani, 31 dicembre, e del 1° gennaio 2021 è vietata ogni forma di assembramento, uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o situazioni di necessità.

Su tutto il territorio cittadino, dalle 19.30 di oggi, 30 dicembre, alle 24 del 1° gennaio 2021, l’inosservanza della disposizione, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore. È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.