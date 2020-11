Savona, commettevano furti sulle auto nel centro commerciale “Il Gabbiano”: arrestati due nomadi

I Carabinieri di Savona, hanno arrestato per furto in concorso due nomadi di 26 e 21 anni per furti commessi all’interno del parcheggio del centro commerciale “Il Gabbiano”. I due entravano nel parcheggio sotterraneo del centro a bordo di un’auto, scelta la macchina da derubare si accostavano e scendevano con un paio di forbici con cui aprivano la portiera svuotando gli interni dell’auto. Gli agenti, appostatisi nel parcheggio, non appena li hanno visti all’opera sono intervenuti arrestandoli.