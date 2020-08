Funivie S.p.a, la Regione precisa che INPS è l’unico ente erogatore della Cassa Integrazione

In merito alla vicenda della cassa integrazione per i lavoratori delle Funivie, rimasti fermi a causa dei danni subiti dall’impianto durante l’ondata di maltempo del novembre 2019, l’assessorato all’Occupazione di Regione Liguria precisa che i fondi per l’erogazione del contributo non sono nella disponibilità delle casse regionali ma bensì del Ministero del Lavoro e che INPS resta l’unico ente titolato a erogarli. Regione Liguria rimane in attesa del varo della norma che consentirà all’INPS di erogare il contributo” concludono dalla Regione.

Condividi ora