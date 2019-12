Sono circa 8 milioni gli obesi in Italia

402 sono nella ASL 2 “Savonese”

In Italia, secondo l’Istituto di Statistica, ci sono circa 8 milioni di obesi (12% della popolazione) e si calcola che ci siano oltre 70 mila morti all’anno per le complicanze di questa condizione. In Liguria gli obesi sono circa 80 mila. Sappiamo che nel 2018, le persone ricoverate, classificate con un problema di sovrappeso, obesità o altro stato di iperalimentazione, sono state 2.183: 365 in Asl 1, 402 in Asl 2, 926 in Asl 3, 203 in Asl 4 e 287 in Asl 5. Un obeso è una persona che vive di meno delle sue aspettative, che vive male, con limitazioni sociali e lavorative, con sofferenze psicologiche, con molte spese per farmaci, attrezzature e abbigliamento speciale. (ANSA)