Rifinanziamento bando PSR, CIA Savona: “Opportunità importante per le nostre aziende”

Il presidente provinciale Mirco Mastroianni: “Procedura da applicare anche per altri bandi”

CIA Agricoltori Italiani di Savona valuta positivamente il rifinanziamento del bando PSR 4.1 sugli investimenti per le imprese agricole.

“Regione Liguria ha compreso la nostra critica, con troppe aziende rimaste tagliate fuori dai fondi. Quando venne pubblicata la graduatoria la scorsa primavera, infatti, sono state escluse molte tra le imprese consolidate e storiche del nostro territorio, che reagirono con rabbia e frustrazione” afferma il presidente provinciale CIA Mirco Mastroianni.

“Venendo escluse dopo 16 mesi dalla chiusura del bando non hanno potuto neanche ripresentare la domanda, in quanto nel frattempo sono state costrette a fare altri investimenti per le proprie attività”.

“Oggi viene parzialmente superato questo problema”.

“Non bisogna dimenticare che la sottomisura 4.1 è una delle parti più rilevanti del PSR, in quanto rappresenta una vasta gamma di investimenti per il settore agricolo, in particolare l’efficienza aziendale per rendere le produzioni più forti e competitive sui mercati, anche sotto il profilo della loro commercializzazione finale. Inoltre, si consente di agire per la cura e la manutenzione del territorio nel quale sono presenti e operano le aziende agricole”.

“CIA Savona si augura che questa possibilità procedurale, finalmente applicata dalla Regione Liguria, possa essere ripresa rifinanziando, almeno parzialmente, anche altri bandi del PSR”.

“Questo passaggio sarebbe molto importante per il comparto agricolo e floricolo del savonese” conclude Mastroianni.