Andora, il programma del festival della letteratura “noir”

Cinque giorni di incontri e presentazioni

Brividi Noir ad Andora con la quinta edizione del Festival A G NOIR, la rassegna letteraria, promossa dagli Assessorati alla Cultura ed Associazioni del Comune di Andora, con la direzione artistica dell’Associazione C|E Contemporary, che quest’anno amplia il suo programma su 5 giorni, agendo su più palcoscenici, dalla spiaggia, al centro di Andora oltre alla storica cornice dei Giardini di Palazzo Tagliaferro. Una manifestazione in crescita, quella che si svolgerà dal 9 al 10 luglio in via Roma e dall’11 al 13 luglio nei Giardini di Palazzo Tagliaferro, che propone al pubblico sia il Noir letterario con gli scrittori di prestigiose case editrici, che il Noir quotidiano dei grandi casi di cronaca raccontati dai importanti investigatori e giornalisti. Quest’anno, nell’anteprima del Festival un focus su Amanda Knox e una prima carrellata di 13 autori.

Fra gli ospiti dell’edizione 2019, il già Comandante dei Ris di Parma dott. Luciano Garofano, l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Roberto Centazzo scrittore inventore della Squadra Speciale della Minestrina in brodo, Alessandro Meluzzi psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta opinionista in importanti trasmissioni televisive , Rosa Teruzzi caporedattore del programma televisivo Quarto Grado, Andrea Biavardi direttore del settimanale Giallo della Cairo Editori, Il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Fabio Federici Medaglia D’Argento al Valor Civile ha diretto le indagini di Elena Ceste e della Tabaccaia di Asti, Massimo Picozzi psichiatra, criminologo e scrittore ospite fisso di trasmissioni televisive Quarto Grado e Mattino Cinque conduce, inoltre, lo spazio settimanale “CSI Milano” su Radio 105, Giorgio Ballario giornalista di cronaca de La Stampa ha pubblicato numerosi giallo- noir e dal 2014 è Presidente di Torino Noir. Luca Crovi il più importante esperto italiano di crime fiction redattore alla Sergio Bonelli Editore autore di “L’ombra del campione” ed. Rizzoli

Fra le novità 2019, il partner editoriale del Concorso Letterario AG NOIR che da quest’anno è il Rio Edizioni Oligo Edizioni e una serata del Festival sarà tutta dedicata agli autori pubblicati dalla Noir Rizzoli.

Sarà la prima edizione del Festival A G NOIR senza il suo padrino, lo scrittore Andrea G Pinketts, recentemente scomparso e che cinque anni fa accettò la sfida proposta dal Sindaco Mauro Demichelis di realizzare un Festival dedicato ad un genere letterario che va oltre i meccanismi del giallo e mette in scena anche il vissuto e la psiche dei protagonisti. A Pinketts sarà dedicato un ricordo da parte della sua famiglia del Festival andorese che lo visto condurre con Christine Enrile tante serate ispirate all’amore per la scrittura.

La Quinta edizione del FESTIVAL AG NOIR DI AND0RA AG Noir (A come Andora e G come Genius) si svolgerà in due momenti:

Date e Locations:

– 9 e 10 luglio 2019 Pre – Festival AG NOIR assaggi di noir aspettando il Festival palco di via Roma dalle 21.15 alle 23.00.

– 11,12,13 2019 Luglio Festival AG NOIR Ospiti d’eccezione per un’immersione totale nel noir. Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro dalle ore 20.00 alle 23.00

La cronaca reale raccontata da criminologi, investigatori e professionisti del settore

Il noir letterario con le ultime proposte editoriali di autori e scrittori nazionali.

– Le colazioni noir venerdì 12 e sabato 13 luglio dalle 10.30

Incontri con gli autori nello stabilimento balneare Turtle Beach di Andora

Christine Enrile Presidente della CE – Contemporary affiancata dal Tenente Colonnello Biagio Carillo, criminologo e scrittore e saggista, Gianni Biondillo scrittore saggista vincitore del premio Scerbanenco nel 2011 e Davide Pulici critico cinematografico e fondatore della rivista Nocturno, incontrerà autori, criminologi, giornalisti offrendo al pubblico assaggi ed anteprime sul Festival.

Uno degli incontri approfondirà il caso Amanda Knox ritornato alla ribalta della cronaca dopo il recente rientro in Italia di colei che da presunta assassina è diventata star. Ospiti Alvaro Fiorucci e Luca Fiorucci autori del libro “Reperto 36” una ricostruzione accurata attraverso le parole delle carte processuali dell’efferato delitto in cui perse la vita Meredith Kercher.