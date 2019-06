Approvato il progetto “Partecipo, imparo, mi diverto”

La Regione Liguria ha approvato con delibera di Giunta il progetto “PARTECIPO, IMPARO, MI DIVERTO #GIOVANILIGURIA”, ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 13 febbraio 2019 sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2019.

Questo progetto contiene vari obiettivi strategici da raggiungere attraverso determinate misure. Nel dettaglio, due sono gli interventi che la Regione ha supportato:

1. “La Liguria chiama Silicon Valley” (tramite un cofinanziamento di 22.000 euro);

2. “Cantautori nelle scuole 2019” (tramite un cofinanziamento di 28.000 euro).

Nel primo intervento il contributo regionale è destinato agli studenti – selezionati tra i partecipanti al Forum di discussione “Liguria Silicon Valley 2019” e frequentanti l’Università di Genova e alcuni Istituti tecnici – per le spese di trasporto e soggiorno relative al viaggio nella Silicon Valley previsto nell’agosto di quest’anno. Il tour, organizzato dall’associazione “La storia nel futuro”, si svilupperà nelle Università e nelle grandi aziende e start up ed è finalizzato a riportare in Liguria, attraverso gli studenti selezionati, competenze di eccellenza che si sviluppano in varie direzioni: dalla ricerca di eccellenza dell’IIT, alla grande industria tecnologica, alle nuove start up e alle PMI.

Con il secondo intervento – “Cantautori nelle scuole 2019” – la Regione Liguria intende poter offrire ai giovani studenti e ai professori di riferimento, di almeno 12 Istituti scolastici superiori di secondo grado e di diverso indirizzo distribuiti su tutto il territorio regionale, materiali utili e nuove metodologie per approfondire testi musicali che rappresentano vere e proprie pietre miliari della cultura musicale ligure e italiana. Attraverso lo studio e l’approfondimento dei sei autori che verranno proposti – tre liguri (Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Ivano Fossati) e tre originari di altre regioni (Giorgio Gaber, Lucio Dalla e Francesco Guccini) – si intende incentivare negli studenti l’attenta osservazione della realtà che li circonda, creare un ponte tra il passato e il presente e migliorare la capacità di analisi e di racconto. Le tematiche e gli argomenti che verranno affrontati potranno, inoltre, essere spunto per un’analisi comparativa dell’attualità e per una riflessione più ampia in merito ai temi giovanili trattati. Diffondere la cultura musicale è un elemento di fondamentale importanza nell’ambito delle politiche giovanili, dato che rappresenta un argomento di grande interesse per i ragazzi e una delle chiavi per la prevenzione delle situazioni di disagio che purtroppo possono coinvolgere i soggetti più giovani della società.