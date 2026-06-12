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Casa della Comunità di Pieve di Teco: una giornata dedicata alla prevenzione con manovre salvavita, stili di vita e screening

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Sabato 13 giugno, dalle ore 10 alle ore 14, la Casa della Comunità di Pieve di Teco ospiterà “Seminiamo Salute“, un’iniziativa dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione rivolta a tutta la cittadinanza. L’evento è organizzato dalla struttura Gestione Promozione Salute e Sicurezza del Dipartimento di Prevenzione di ASL1, diretta dal dr. Francesco Sferrazzo, e si inserisce nel programma della giornata “Salute e Medicina Digitale – Screening gratuiti sul territorio”, promossa dal Rotary Club Liguria di Ponente insieme ai Rotary Club Imperia, Sanremo e Sanremo Hanbury, creando un’importante occasione di incontro tra servizi sanitari, associazioni e cittadini.

Nel corso della mattinata sarà attivo un punto informativo dedicato agli screening oncologici gratuiti, presso il quale i cittadini potranno prenotare direttamente mammografie e Pap test/HPV test, ricevere e riconsegnare le provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening per la prevenzione del tumore del colon-retto e ricevere counselling personalizzato sui corretti stili di vita. Gli operatori saranno inoltre a disposizione per attività pratiche e dimostrative dedicate alle manovre di disostruzione delle vie aeree e alla rianimazione cardiopolmonare (BLS), con l’obiettivo di diffondere nella popolazione conoscenze e competenze utili a intervenire nelle situazioni di emergenza. Presso la Casa della Comunità sarà inoltre disponibile materiale informativo dedicato all’attività fisica, alla corretta alimentazione e alla promozione di sani stili di vita per tutte le età.

«La salute si costruisce ogni giorno, attraverso piccole scelte e comportamenti che possono fare una grande differenza nel prevenire molte malattie. Per questo la prevenzione non si esaurisce negli screening e nei controlli periodici, ma comprende anche informazione, consapevolezza e adozione di corretti stili di vita. Con “Seminiamo Salute” vogliamo offrire ai cittadini un’occasione concreta per ricevere informazioni corrette, confrontarsi con gli operatori sanitari e approfondire temi fondamentali come gli screening oncologici, l’alimentazione, l’attività fisica e le manovre salvavita. Portare queste iniziative nei territori e nelle Case della Comunità significa rendere la promozione della salute sempre più accessibile e vicina alle persone», sottolinea il Direttore della struttura Gestione Promozione Salute e Sicurezza di ASL1, Francesco Sferrazzo.

«Le Case della Comunità nascono per essere punti di riferimento per la salute dei cittadini, luoghi aperti dove trovare servizi, orientamento, informazione e occasioni di partecipazione. Eventi come questo contribuiscono a far vivere questi spazi anche come luoghi di incontro e di crescita della cultura della prevenzione. Fondamentale è inoltre la collaborazione con il mondo del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore: una sinergia che permette di amplificare il messaggio della prevenzione, raggiungere più persone e costruire una rete di comunità sempre più forte e vicina ai bisogni dei cittadini», evidenzia il Coordinatore dell’Area Sociosanitaria Locale 1, Marino Anfosso.

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